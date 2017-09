Dados confirmam aproximação do “furacão” Brexit

Connect on Linked in

Os turistas do Reino Unido representam perto de metade do total de turistas que passam férias no Algarve. Por isso, uma descida de 16,3% no último mês de agosto, em pleno pico do verão, é encarada com muito preocupação. Ainda assim, os resultados globais continuam em alta, porque os portugueses e alemães estão a compensar as perdas provocadas pelos britânicos. A questão é saber quando é que as “rajadas” do “furacão” Brexit vão atingir em força a costa algarvia

Até ao dia do referendo para a saída do Reino Unido da União Europeia, a 23 de junho de 2016, o Algarve era um dos destinos mais baratos para os turistas britânicos. Mas, de um dia para o outro, a libra começou a desvalorizar face ao euro, e o Algarve passou a ser mais caro para os ingleses, o principal mercado da região.

O mês de agosto confirmou a quebra de turistas britânicos no Algarve neste verão, algo que já era de alguma forma esperado – e temido – pelos empresários algarvios, com a anunciada saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit, cujas negociações ainda continuam em curso.

Segundo os dados provisórios da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), o mês de agosto de 2017 registou uma descida de 16,3% do mercado britânico, relativamente ao ano passado. Já em julho, a quebra de turistas britânicos tinha atingido os 12,6%, em relação ao mesmo mês do ano anterior (menos 56 mil turistas ingleses que no mesmo mês de 2016)…

