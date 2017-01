Crowne Plaza Vilamoura abre 100 vagas de emprego

Connect on Linked in

O hotel Crowne Plaza Vilamoura vai organizar o primeiro “Open Day” no próximo dia 31 de janeiro (terça-feira), nas suas instalações, com o objetivo de preencher as 100 vagas disponíveis na unidade hoteleira já nos primeiros meses do ano.

Este “Open Day” inaugural procura “profissionais experientes, disponíveis e hospitaleiros” para as áreas de andares, limpezas, lavandaria, receção, restaurante, bar, cozinha, copa, manutenção e piscina.

A abertura de portas será às 14h30 seguida de uma apresentação geral do hotel com as “entrevistas rápidas” a decorrerem logo a seguir, lideradas pelos chefes dos vários departamentos.

“Estamos a antecipar os habituais calendários de recrutamento para fazer face a necessidades de profissionais em posições funcionais. Pretendemos oferecer a todos os candidatos a oportunidade de trabalharem num ambiente atrativo e exigente, planos de aquisição de competências e desenvolvimento individual, visando a atração e a fidelização ao hotel e à marca”, explica Ana Mendes, diretora de Recursos Humanos do Crowne Plaza Vilamoura.

A mesma responsável explica que os interessados em participar neste “Open Day” e em fazer parte da equipa do Crowne Plaza Vilamoura devem levar o respetivo Curriculum Vitae (com foto) atualizado.

O hotel Crowne Plaza Vilamoura é uma unidade de 5 estrelas e dispõe de 323 quartos.