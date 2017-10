CRÓNICA DE FARO: Uma amizade de setenta anos!

De há muito aguardada causou a mais profunda tristeza e aquele pesar que une os que verdadeiramente se estimam. A morte de um algarvio eminente do nosso tempo, que vincou a sua determinação, querer e inteleigência sobremodo nos capítulos da hotelaria e do turismo, galgando a sua figura além-fronteiras. Horácio Cavaco Guerreiro, um “montanheiro”, nascido na Serra do Caldeirão, nessa típica aldeia de Montes Novos, na freguesia de Salis (Loulé), deixou-noos aos 78 anos, após um longo sofrer, de que foi sua participante a esposa e companheira de sempre, D. Maria da Graça Cavaco, a quem é devida um bouquet de palavras de merecida admiração. A nossa initerrupta e íntima amizade com Horácio vem do princípio do século, quando emparceirámos, na mesma carteira, numa velha sala da Escola Tomás Cabreira, em plena “Vila-a-Dentro”. Ele abolatara-se na casa de hóspedes conhecida pelo “Serrenho”, frente à mercearia do “Pega não Pega”, na loja Faro das discotecas, bares e boites Perante aquela “galferragem” do histórico “2º 4ª” estes dois pardalitos eram as mascotes e fomos, inclusive um dia para a rua numa aula do dr. Salgado, por havemos colocado, em plena exposição do Mestre de História um velho e monumental relógio despertador a tocar estridentemente!

Mas falando Horácio Cavaco Guerreiro diremos que o seu nome ultrapassou as fronteiras, já que frequentou a lecionou em reputadas universidades internacionais, das mais famosas escolas hoteleiras, casos da Suíça, dos Estados Unidos da América, de Angola e de Portugal, onde foi diretor da Escola de Hotelaria a Turismo do Algarve (Faro e Portimão) e, até hoje foi o presidente da Região de Turismo do Algarve, com maior número de anos de serviço, para além de presidente da Federação Ibérica dos Skals-Clube e um dos grandes promotores de vários Congressos de Turismo do Algarve.

Partiu o Horário Cavaco Guerreiro, a pirâmide dos sobreviventes cada vez está mais curta!

João Leal