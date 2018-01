Comboios mais rápidos e modernos a partir de 2020

Connect on Linked in

A modernização da linha férrea do Algarve é considerada uma prioridade regional desde 1974. Mas só agora o Governo vai avançar com um investimento de 33,6 milhões de euros para eletrificar a linha, permitindo assim que os comboios possam atingir maior velocidade e que sejam mais frequentes. Ainda hoje, a circulação é morosa em vários locais, muitas vezes não ultrapassando os 30 quilómetros por hora. Não espanta, por isso, que os transportes públicos tenham perdido 25% de utilizadores só na última década

Dentro de três anos deverão estar concluídas as obras de modernização e eletrificação de toda a linha de comboios centenária do Algarve, entre Lagos e Vila Real de Santo António, como estava previsto ainda antes de 1974. Esta intervenção permitirá, finalmente, que comboios mais rápidos e modernos circulem no Algarve!

Os poucos investimentos realizados nos últimos anos levaram à perda de milhares de passageiros. Agora, o Governo “corre” atrás do prejuízo e foi o próprio ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, a anunciar na passada sexta-feira, em Faro, que a eletrificação da linha ferroviária do Algarve é uma das prioridades do Governo para a região, no atual quadro comunitário. Assim, os primeiros concursos devem abrir em 2018 e as obras deverão estar concluídas em 2020…

Nuno Couto|Jornal do Algarve