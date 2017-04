Cine-teatro Louletano assinala 25 de Abril com Brigada Victor Jara

Connect on Linked in

Na próxima segunda-feira (24 de abril), pelas 21h30, o Cine-Teatro Louletano recebe a Brigada Victor Jara, para um concerto que celebra o melhor da música tradicional portuguesa e que evoca os ideais da Revolução de Abril.

A Brigada Victor Jara nasceu em Coimbra em 1975, tendo-se dedicado, ao longo dos anos, à recolha de músicas de todas as regiões portuguesas. Os seus concertos são um reflexo desta diversidade, congregando as canções mais ritmadas do norte com belas harmonias do Alentejo e até mesmo com influências trazidas por emigrantes de lugares tão contrastantes como o Norte de África e a Escócia.

Considerada por muitos como o grupo de referência da nova música tradicional, a Brigada aporta ao cancioneiro tradicional sonoridades distintas, através da introdução de novos instrumentos e arranjos criativos. Como disse um velho admirador da Brigada: “Victor Jara sentir-se-ia certamente orgulhoso.”

Em 2015 a Brigada comemorou 40 anos de uma carreira marcante. Muitas cantigas, vindas de um chão em que viveram outras vidas, onde foram eito de trigo, embalo de menino, incitamento de homens e de bichos, testemunho de fé. Nos muitos palcos aonde as foram levando essas canções ganharam novos timbres, mais vozes, outras idades.

O concerto tem a duração de 90 minutos, destina-se a maiores de 6 anos e tem um custo associado por pessoa de 10 euros, passando para 8 euros no caso de maiores de 65 ou menores de 30 anos. O Cartão de Amigo é aplicável a este espetáculo.