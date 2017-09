Castro Marim vai ter quatro novos hotéis

Connect on Linked in

Duas das novas unidades hoteleiras serão construídas na freguesia de Castro Marim e outra na de Odeleite. A quarta já está em construção na Altura

.

O concelho de Castro Marim vai poder disponibilizar brevemente mais cerca de 500 novas camas turísticas, repartidas pelas quatro novas unidades hoteleiras, já licenciadas ou em fase de licenciamento, que serão construídas nas freguesias de Castro Marim (duas), Altura e Odeleite.

“A desburocratização dos processos de licenciamento e o estímulo à iniciativa privada têm promovido o aparecimento de novos investimentos”, explica o presidente da Câmara, Francisco Amaral. “Recentemente, lançámos um concurso para a construção de um hotel em Castro Marim, uma lacuna há muito sentida na sede de concelho, rodeada por um património histórico, cultural e natural incomparável e que atraí um número de turistas considerável, que depois se vê obrigado a procurar alojamento fora”, sublinha o autarca.

Três das quatro novas unidades serão hotéis rurais, um em Odeleite, no Vale das Gatas, com capacidade para 54 camas, e dois em Castro Marim, um deles na Zambujeira, já contratualizado e com 263 camas, e outro na Maravelha, também já contratualizado e com 105 camas.

O Eco Hotel da Maravelha é, de acordo com Francisco Amaral, um projeto que “vai diferenciar enormemente a oferta turística no Algarve”. Com ‘bungalows’ em madeira, este é “um projeto único que criará emprego local já no próximo ano”, assegura o autarca.

A quarta nova unidade vai nascer na Altura e já está em construção. Trata-se de um ‘aparthotel’, de três estrelas, que contempla 12 apartamentos, três espaços comerciais e receção.

Além dos novos empreendimentos turísticos, a autarquia de Castro Marim viabilizou também, em 2016, a ampliação do Praia Verde Boutique Hotel, que consistiu na duplicação da capacidade de alojamento do empreendimento, hoje também um polo de atração no concelho e nomeado na categoria Melhor Boutique Hotel, nos Portugal Travel Awards 2015. De 18 colaboradores, em três anos, o Boutique Hotel passou para 67 efetivos e para 120 nos períodos mais sazonais.