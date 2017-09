Castro Marim: Reabertura da piscina municipal prevista para outubro

Connect on Linked in

A Piscina Municipal de Castro Marim, que tem estado encerrada para obras de melhoramento, deverá reabrir “em meados de outubro”, revelou a câmara municipal.

“Em resultado de uma anormalidade registada nas análises periódicas, em vez de tratar exclusivamente do extermínio da bactéria identificada, a Câmara Municipal de Castro Marim optou por aproveitar o momento para fazer intervenções de vária ordem, nomeadamente colmatar algumas debilidades construtivas e problemas que surgiram com o uso cada vez mais frequente das instalações.”, explica a edilidade

A Câmara refere ainda que foram realizadas obras nos sistemas de tratamento da água e ar; remodelação do sistema de chuveiros e lava-pés; substituição de madeiras e outros trabalhos de carpintaria; melhoria de pavimentos; pinturas interiores e exteriores; desinfeção total de condutas e arranque da maquinaria.

A Piscina Municipal de Castro Marim foi concluída em novembro de 1997. Trata-se de um equipamento construído com o objetivo de apoiar as escolas do concelho no ensino e desenvolvimento da natação. Esta instalação, coberta, tem como base um tanque com 166,6m2 (16,6m de comprimento e 10m de largura), dois balneários masculinos e femininos, balneário para técnicos e sala de espera e receção.

Para além da utilização escolar e do público em geral, a piscina conta, ainda, com o funcionamento da Escola de Natação, promovida pela autarquia, e o­nde se desenvolvem as classes de Adaptação ao Meio Aquático, Aprendizagem e Hidroginástica.