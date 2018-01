Caso de maus-tratos a crianças em escola de Portimão chega ao Parlamento

Connect on Linked in

Os deputados João Vasconcelos e Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, questionaram o Governo acerca de situações de maus-tratos e discriminação denunciadas por pais de alunos da Escola Major David Neto, em Portimão.

Os parlamentares do Bloco de Esquerda exigem respostas do Governo, designadamente se o Ministério da Educação irá intervir e de que forma.

As questões dirigidas ao Governo pelos deputados bloquistas surgem na sequência de notícias vindas a público dando conta do registo de insultos, agressões, discriminação e maus-tratos a alunos do 4.º ano da Escola Major David Neto, as quais motivaram os pais e relatarem o sucedido à Associação SOS Racismo, que por seu turno trouxe o caso a público.

A situação mais relevante, e segundo as denúncias conhecidas, prende-se com o facto das crianças de etnia cigana terem sido agredidas, física e verbalmente, e comerem de pé, junto a caixotes do lixo, bem como pelo facto de serem obrigadas a partilhar a dose normal da refeição com outras crianças.

“De acordo com os pais, a escola em causa colocou numa única turma todas as crianças de etnia cigana, crianças negras e crianças com deficiência, situação que não favorece a integração e o enriquecimento cultural”, afirmam os deputados bloquistas.

Os pais e encarregados de educação apresentaram queixa à Direção Regional de Educação do Algarve e junto dos serviços da Câmara Municipal de Portimão.