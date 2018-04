Casa de Odeleite com programação dedicada ao 25 de Abril

Connect on Linked in

A edição deste mês da iniciativa “Acontece na Casa de Odeleite”, promovida pela empresa municipal Novbaesuris, de Castro Marim, realiza-se no feriado de 25 de Abril, será dedicada à Revolução dos Cravos e decorrerá entre as 10h00 e as 18h00 naquele espaço cultural e museológico da aldeia de Odeleite.

O programa contempla um conjunto diversificado de atividades culturais, que vão desde a leitura de poemas à música, passando pela pintura.

Neste dia, a Casa de Odeleite será transformada num ateliê de pintura com a participação das pintoras espanholas Mercedes Antequera e Zita Soler e, ainda, da alemã Karina Muller. Os visitantes, além de assistir a uma verdadeira aula de pintura ao vivo, poderão apreciar a exposição de quadros das artistas convidadas.

Também a música marca presença nestas comemorações do 25 de Abril em Odeleite com o poeta e músico Afonso Dias, que se propõe interpretar compositores da música popular portuguesa. Em estreita colaboração com o Espaço literário Odeleia, próximo da Casa de Odeleite haverá uma sessão de leitura com a declamação de poetas portugueses, aberta à participação do público.

Para a presidente do Conselho de Administração da NovBaesuris, Célia Brito, a iniciativa pretende “lembrar aos cidadãos, e em particular aos mais jovens, a importância das conquistas do 25 de Abril, entre as quais a liberdade de expressão, um valor essencial à vivência em qualquer sociedade democrática” e, ao mesmo tempo, divulgar a Casa de Odeleite, “um dos equipamentos municipais que encerra um enorme potencial para a promoção turística do concelho de Castro Marim”.

Com o apoio da Câmara Municipal de Castro Marim e da Junta de Freguesia de Odeleite, estas comemorações integram o programa cultural da NovBaesuris “Acontece na Casa de Odeleite”, de periodicidade mensal, que visa recriar momentos de entretenimento, dinamizando o espaço e as tradições do Baixo Guadiana.