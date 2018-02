Carnaval de Moncarapacho terá 15 carros alegóricos e cerca de 500 foliões

Connect on Linked in

O desfile do Carnaval de Moncarapacho, concelho de Olhão, vai sair à rua no domingo e na terça-feira com 15 carros alegóricos que serão acompanhados por cerca de 500 foliões. A entrada é livre e a organização está a cargo da União de Freguesias de Moncarapacho e Fuzeta.

Este é o mais antigo Carnaval do Algarve e comemora este ano 119 anos, contabilizando mais sete anos do que o Carnaval de Loulé. O corso de Loulé continua a ser considerado o mais antigo do país, já que, apesar do Carnaval de Moncarapacho ter começado antes, o desfile com carros nesta localidade do concelho de Olhão só se iniciou alguns anos mais tarde (1913).

Os carros alegóricos e os foliões “irão construir um espetáculo único, em que a magia das antigas civilizações e a loucura da vida das grandes cidades levarão os visitantes a efetuarem uma viagem alucinante e divertida ao longo dos séculos, sem se perder a genuinidade do Carnaval de Moncarapacho, visível na decoração dos carros que, forrados com pequenas flores de papel conferem-lhe o cognome de Batalha das Flores”, explica a organização.

“Os investimentos efetuados no ano passado na melhoria do som ao longo do percurso e na introdução de animação externa terão continuidade este ano, devido ao visível retorno de afluência ao evento e às melhores condições do recinto, mais adequadas para quem desfila e assiste. Esse aumento de visitantes no ano passado criou um ambiente ímpar e também contribuiu para que muitas pessoas tivessem considerado ter assistido ao melhor Carnaval de Moncarapacho de sempre”, acrescentam os mesmos responsáveis.

Haverá ainda cinco bailes na Casa do Povo animados com a música de Cristiano Martins (sexta-feira e terça-feira), Duo Reflexo (sábado), Filipe Romão (domingo) e Sandrine (segunda-feira).