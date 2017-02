Connect on Linked in

Quando faltam cerca de oito meses para as próximas eleições autárquicas, há concelhos onde os candidatos não se entendem com os partidos, levando a cisões que parecem irrevogáveis. É o caso de Vila do Bispo e Castro Marim, onde os atuais presidentes de câmara não têm o apoio das concelhias do PS e PSD, respetivamente, mas ainda assim vão avançar com as suas recandidaturas

As lutas políticas locais estão ao rubro em ano de autárquicas, colocando alguns candidatos e partidos em rota de colisão. Vila do Bispo e Castro Marim são, até ao momento, os casos mais polémicos…

(NOTÍCIA PUBLICADA NA ÍNTEGRA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – DIA 2 DE FEVEREIRO)

Nuno Couto | Jornal do Algarve