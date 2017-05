Caldeirada é o prato forte no mercado de Armação de Pêra

Connect on Linked in

O mercado de Armação de Pêra foi o local escolhido para a apresentação do “Festival da Caldeirada e do Mar”. A ação terá lugar este sábado, 27 de maio, entre as 10h30 e as 13h00.

Todos os que passarem por este espaço serão convidados a provar as várias caldeiradas confecionadas pelos 13 restaurantes que participarão na edição de 2017 do festival, tendo, em primeira mão, a oportunidade de degustar este que é um dos pratos emblemáticos da tradição gastronómica armacenense.

Para além disso, haverá uma prova de vinhos, dinamizada pela Rota dos Vinhos do Algarve, que dará particular destaque aos “Vinhos de Silves”.

O “Festival da Caldeirada e do Mar” terá lugar entre 3 e 11 de junho. Durante os nove dias do evento haverá um particular destaque para a caldeirada e para todos os produtos marítimos, desde o peixe ao marisco, tendo os restaurantes ementas pensadas para dar maior visibilidade a esses produtos.

JA