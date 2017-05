Caetano Baviera vendeu mais de 3 carros por dia no Algarve

Connect on Linked in

A retoma das vendas no setor automóvel está confirmada. Em declarações ao JA, o diretor da Caetano Baviera no Algarve, Manuel Guerreiro, adiantou que as vendas cresceram 12% em 2016, chegando aos 1.150 veículos (o que dá uma média diária superior a três veículos). O representante diz que a marca BMW – que remodelou recentemente as suas instalações em Portimão e Faro – aposta na “satisfação dos clientes” e fala da aposta do grupo nos veículos elétricos, onde a região pode estar na linha da frente

O total de vendas de veículos da Caetano Baviera no Algarve (Portimão e Faro), no ano passado, atingiu as 1.150 unidades (mais de três por dia). Segundo Manuel Guerreiro, diretor da empresa, este número representa “um crescimento de 12% em relação ao ano anterior”, confirmando assim a retoma das vendas no setor automóvel.

Ao todo, a empresa do grupo Salvador Caetano – que representa o fabricante de automóveis premium BMW, uma das cinco marcas mais vendidas em Portugal – vendeu cerca de 550 viaturas novas e 600 usadas, no Algarve, em 2016.

Já para 2017, as perspetivas de Manuel Guerreiro continuam a ser otimistas, apesar de um arranque de ano menos positivo. “O ano de 2017 não começou tão ativo como acabou o ano de 2016, que foi muito bom. Talvez os consumidores ainda não estejam totalmente confiantes. Mas temos boas perspetivas e esperamos terminar este ano com um acréscimo de vendas semelhante ao do ano passado”, refere. Já na área das pós-vendas, a empresa tem vindo a verificar um acentuado crescimento, tanto em Faro como em Portimão.

Formação contínua num mercado em constante evolução

O diretor da Caetano Baviera salienta ao JA que o mercado automóvel está a agitar a economia mundial e encontra-se atualmente na vanguarda da tecnologia. Por isso, a marca está a adaptar-se às mudanças a toda a hora. “Os nossos colaboradores estão em contínua formação técnica e comportamental no Algarve para acompanhar a evolução do setor automóvel e, assim, continuar na liderança das preferências dos consumidores”, frisa Manuel Guerreiro, sublinhando que “o nosso foco principal é a satisfação dos clientes”.

Nesse sentido, a empresa que representa o construtor alemão BMW – “uma das marcas mais apetecíveis do mundo” – também procedeu recentemente à remodelação das suas instalações no Algarve, nomeadamente em Faro, em 2014, e em Portimão, no final de 2016.

“Os 35 anos de história da Caetano Baviera traduzem-se pelo constante investimento em inovação empresarial e na melhoria das condições para os clientes, sustentado por profissionais altamente qualificados e por instalações modernas e funcionais”, acentua o responsável, que há mais de uma década dirige uma equipa de 75 pessoas, divididas pelos concessionários de Faro e Portimão.

“Todo este investimento, o cuidado posto nos equipamentos tecnológicos de vanguarda que são adotados, sem esquecer a importância dada à criação de espaços de conforto para os clientes, tem sempre desde a primeira hora uma extrema preocupação com a qualidade, visando em última análise padrões de excelência em matéria de satisfação de clientes”, adianta Manuel Guerreiro, sustentando que “esta forma de estar, aliada à oferta de produtos de alta qualidade e prestígio, ajudou a consolidar o sucesso” da marca, que hoje é reconhecida como uma das melhores no ramo automóvel em Portugal.

A aposta nos veículos elétricos

Entretanto, o diretor da Caetano Baviera no Algarve revela que a estratégia da marca alemã passa por um reforço da aposta nas tecnologias do futuro, das quais se destacam os veículos elétricos.

“O futuro passa pela mobilidade elétrica. Neste momento, os consumidores já estão consciencializados disso, assim como dos benefícios fiscais que já compensam a aquisição de uma viatura elétrica.” O único problema – prossegue – “é que ainda falta uma rede de carregamento mais ampla para os carros elétricos, pois no Algarve as deslocações podem ser mais longas do que nos grandes centros urbanos, como Lisboa e Porto, e não há postos de abastecimento elétrico disponíveis em muitas zonas da região. Mas o futuro é esse!”

Segundo Manuel Guerreiro, o Algarve será um mercado muito apetecível nesta matéria, “principalmente no que diz respeito às empresas”, que podem tirar vantagens da mudança das suas frotas de automóveis a diesel para veículos elétricos.

Ainda assim, o responsável considera que a corrida pelo automóvel elétrico é, mais do que um ‘sprint’, uma maratona. Sendo que, o mais importante, defende, é que a empresa continue a fazer aquilo que faz melhor, mantendo-se lucrativa, sem deixar de caminhar em direção ao futuro.

Não apenas como curiosidade, importa recordar que as vendas de carros elétricos em Portugal cresceram 43% nos primeiros seis meses de 2016 em comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Em números absolutos, passou-se de 236 para 338 veículos elétricos vendidos no nosso país. Só que este segmento de mercado só vale 1,45% do comércio de automóveis ligeiros…!

O mesmo acontece a nível mundial, onde os veículos elétricos representam, atualmente, menos de 1% do mercado automóvel mundial, ainda que estudos apontem para um crescimento na venda deste tipo de automóveis, para os 8%, em 2025.

(NOTÍCIA PUBLICADA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – DIA 27 DE ABRIL)

Nuno Couto|Jornal do Algarve