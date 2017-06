BE reivindica mais investimento para o Algarve

“Há muito por resolver no Algarve, nos serviços públicos e na saúde em particular, na mobilidade, na necessidade de valorizar os seus recursos”, afirmou o líder parlamentar do Bloco na apresentação do programa das jornadas parlamentares do partido, que decorrem esta sexta-feira e sábado no Algarve.

O programa inclui “mais de uma dezena de visitas a todos os setores de atividade, garantindo que não há área que escape às propostas do grupo parlamentar do Bloco”, declarou Pedro Filipe Soares.

Esta sexta-feira, o grupo parlamentar do Bloco conta com visitas e reuniões com pescadores da Docapesca de Portimão, no Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul, em São Brás de Alportel, com a Proteção Civil em Loulé, na Lagoa dos Salgados ameaçada por um projeto urbanístico em área protegida, nas oficinas da CP com os trabalhadores, em Tavira para debater a Cidade Romana da Balsa, na Escola Secundária Francisco Fernandes Lopes, em Olhão, com as organizações representativas dos trabalhadores no aeroporto de Faro, no hospital de Portimão e com o Sindicato dos Bombeiros Profissionais em Faro.

Para o sábado de manhã está marcada uma marcha na Estrada Nacional 125 contra as portagens na A22, que arranca às 10h30 entre a rotunda da antiga EDP e a rotunda da FATACIL, em Lagoa.

JA