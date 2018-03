Basquetebol: Imortal aguarda aprovação da Liga para voltar ao escalão principal

Connect on Linked in

O Imortal de Albufeira garantiu a subida à Liga Placard, o principal escalão do basquetebol nacional, mas a sua integração na liga profissional está pendente da apresentação de uma candidatura oficial que a Liga Profissional terá que aprovar.

A equipa de Albufeira terá que apresentar pressupostos financeiros, com os quais pretende integrar aquela competição. Estes terão, posteriormente, que ser analisados por aquele organismo.

Recorde-se que o Imortal conseguiu a subida depois do triunfo alcançado no último sábado no reduto do Benfica B (65-63), o que lhe permitiu alcançar matematicamente o primeiro lugar no Grupo A da segunda fase da Proliga (segundo escalão), a cinco jornadas da sua conclusão.

Esta é a segunda subida consecutiva do Imortal, depois de ter conseguido ascender da I Divisão (terceiro escalão) à Proliga na última temporada. A subida à Liga Placard marca o regresso da equipa de Albufeira ao principal escalão, 18 anos depois de ter sido despromovida. Recorde-se que o atual treinador, Luís Modesto, era um dos jogadores dessa equipa que representou o clube no ano 2000.