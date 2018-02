BASAP expõe em Faro momentos e emoções

Connect on Linked in

Trabalhos do jovem artista de Vila Real de Santo António, Fábio Soares, podem ser vistos até ao dia 20 de março na galeria do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ)

DOMINGOS VIEGAS

A galeria de exposições da Delegação Regional do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), em Faro, recebe até ao dia 20 de março a exposição de pintura do artista vila-realense BASAP (Fábio Soares). A inauguração acontece esta sexta-feira às 18h30 e a mostra pode ser visitada de segunda a sexta-feira das 09h00 às 18h00.

Depois de ter participado em várias exposições coletivas, esta é a primeira exposição individual deste jovem, de 21 anos, de Vila Real de Santo António, atualmente a frequentar o terceiro ano do curso de Artes Visuais na Universidade do Algarve, onde admite que ganhou “uma noção completamente diferente do que é a arte”, depois de ter completado o curso de Artes Visuais no Ensino Secundário e beneficiando sempre de bolsas de estudo de mérito.

“As minhas obras refletem aquilo que eu sou e penso, expresso os momentos ou situações no suporte, crio personagens e obtenho resultados únicos e puros, com vários tipos de materiais, desde marcadores acrílicos a spray, passando por tinta acrílica, tinta a óleo, tinta de parede, pastel de óleo, grafite ou colagens”, explica o artista, que utiliza diversos suportes para as suas obras, a maioria madeira mas também telas ou até peças de um móvel abandonado no lixo.

O prazer que Fábio Soares, ou BASAP, sentiu sempre em criar foi transformando-se “vício”, já que o que passa pela sua mente traz-lhe ideias novas todos os dias.

Passou, assim, a pintar diariamente. Admira outros artistas, principalmente o norte-americano Jean-Michel Basquiat (o artista que mais o inspirou) e a sua liberdade de pensamento, por “colocar na tela aquilo que ele tinha em mente sem qualquer barreira”.

Com fortes contrastes de cor, luz e sombra, os trabalhos de BASAP têm um caráter muito forte e intenso. “Refletem muitos pensamentos, realidades e mentiras em que acreditamos todos os dias.”, explica o jovem artista.