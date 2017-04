Barcos mais rápidos do mundo aceleram no Arade

Connect on Linked in

É já nos próximos dias 21, 22 e 23 de abril que se realiza o Grande Prémio de Portugal/Algarve em Portimão, a primeira prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 em Motonáutica, um dos mais emocionantes desportos de alta velocidade a nível mundial. O evento tem lugar no estuário do rio Arade.

Com nove equipas participantes de seis países diferentes e 18 pilotos de 11 nacionalidades, a especialidade de F1 é a mais antiga, mais internacional e mais bem-sucedida da motonáutica.

Portugal está representado pela F1 Atlantic Team, liderada por Duarte Benavente. Benavente é um dos pilotos mais experientes do circuito mundial da Fórmula 1 em Motonáutica, modalidade onde vai iniciar a sua 19ª temporada, precisamente no sítio onde se estreou em 1999: no rio Arade em Portimão. Em 2016, o lisboeta alcançou o oitavo lugar no Grande Prémio de Portugal/Algarve e foi um de dois pilotos a conseguir pontos em todos os grandes prémios do campeonato do mundo, feito que lhe permitiu alcançar no final do ano o nono lugar da classificação.

