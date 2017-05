Autoridade Marítima aconselha precaução na ida à praia

Connect on Linked in

A Autoridade Marítima Nacional afirmou, através de um comunicado, que as condições do estado do mar e a configuração das praias “não estão favoráveis à prática balnear” nos próximos dias.

“Apesar da previsão meteorológica do Instituto do Mar e da Atmosfera prever um novo aumento das temperaturas para os próximos dois dias, a Autoridade Marítima Nacional relembra mais uma vez que as condições do estado do mar, a temperatura da água do mar ainda baixa e a configuração das praias não estão favoráveis à prática balnear”, lê-se no comunicado enviado à redação do JA.

Assim, os todos aqueles que frequentem as praias devem ter especial atenção, em especial quando estão acompanhados por crianças, redobrando os cuidados junto à linha de água.

“Relembra-se que apenas nas áreas onde os concessionários já iniciaram a sua atividade é que existe obrigatoriedade da presença de nadadores salvadores, encontrando-se por isso grande parte das praias, a nível nacional, sem vigilância e sinalização”, acentua a Autoridade Marítima.

O comunicado alerta ainda que “a temperatura da água do mar é ainda baixa o que potencia o choque térmico, as praias não estão ainda estabilizadas do ponto de vista físico e morfológico, o que conjugado com as características da ondulação junto à costa, podem resultar em perigos que não são visíveis nem podem ser antecipados”.

JA