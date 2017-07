Autárquicas: PS apresenta esta segunda-feira candidatos a Tavira

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

.

O Partido Socialista vai fazer a apresentação pública dos seus candidatos aos órgãos autárquicos do concelho de Tavira, às eleições autárquicas de 2017, esta segunda-feira, a partir das 20h00, no Parque do Palácio da Galeria.

O evento contará com a presença do ministro Adjunto e Membro da Comissão Política Nacional do PS, Eduardo Cabrita.

Já se sabe que Jorge Botelho, atual presidente da câmara municipal, voltará a encabeçar a lista para aquele órgão. Neste dia serão apresentados, ainda, os primeiros e restantes candidatos à assembleia municipal e juntas de freguesia.