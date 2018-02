Aulas de canto para crianças e jovens em Lagoa

Connect on Linked in

A associação cultural Ideias do Levante, do concelho de Lagoa, vai organizar, de 2 a 7 de abril, um workshop de canto coral infantojuvenil, orientado pela maestrina Vera Batista, na capela do Convento S. José, na cidade de Lagoa. A formação, que também conta com o apoio do município de Lagoa e da união de freguesias de Lagoa e Carvoeiro, destina-se a formandos com idades compreendidas entre os seis e os 18 anos de idade.

Segundo a associação, esta formação tem como objetivos “proporcionar uma experiência positiva e divertida através do canto coral”, “estimular o interesse pelo repertório coral”, “abordar a música coral através de um repertório variado e em diferentes línguas”, “desenvolver ferramentas performativas através do canto coral”, “desenvolvimento da técnica vocal de forma a controlar o instrumento em todas as suas vertentes técnicas e interpretativas”, “apresentação final do trabalho desenvolvido” e “angariar futuros membros para um coro infantojuvenil em Lagoa”.

A formação tem um custo de 15 euros, com desconto de cinco euros para sócios da Ideias do Levante.

JA