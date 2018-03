Atletismo: Meia Maratona da Água é este sábado em Faro

Connect on Linked in

Faro recebe este sábado a segunda edição da Meia Maratona da Água, prova de atletismo organizada pela Câmara Municipal de Faro, empresa municipal FAGAR e Associação de Atletismo do Algarve.

Denominada “21K H2O”, a corrida é destinada a atletas femininos e masculinos e contará com duas componentes de participação: a meia maratona e uma prova mais curta, de dez quilómetros, designada de mini maratona.

A partida, para ambas as provas, está agendada para as 18h15 de sábado, na Praia de Faro, com destino ao Jardim Manuel Bivar, meta comum às duas. O percurso inclui passagem por Gambelas (junto à Universidade do Algarve) e Monte Negro.

Os participantes na prova mais longa terão, depois de chegarem a Faro, que percorrer mais alguns quilómetros pelas zonas sul, nascente e centro da cidade.

A apresentação oficial realiza-se esta quinta-feira, às 15h00, numa conferência de imprensa no Salão Nobre da Câmara Municipal de Faro, que contará com a presença dos presidentes da Câmara Municipal, Rogério Bacalhau, do Conselho de Administração da FAGAR, Paulo Gouveia da Costa, e da Associação de Atletismo do Algarve, Jorge Costa. Também marcarão presença os “padrinhos” desta edição da prova, os atletas Ana Dias e Ezequiel Canário.