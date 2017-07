Ativistas querem saber posição de António Costa sobre petróleo na costa algarvia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

O Movimento Algarve Livre de Petróleo (MALP) e um grupo de ativistas de Vila do Bispo marcou um novo protesto contra a prospeção de petróleo na costa algarvia. A ação vai decorrer no próximo dia 28 de julho, pelas 9h00, em frente à Câmara Municipal de Vila do Bispo.

Os manifestantes voltam assim a protestar contra a exploração de petróleo autorizada pelo governo do primeiro-ministro António Costa, ao largo de Aljezur, liderada pelo consórcio Eni-Galp.

Nesta vigília, os ativistas vão fazer um apelo ao primeiro-ministro para se pronunciar publicamente sobre a autorização de petróleo na costa litoral do Algarve e do Alentejo, “no sentido de explicar aos portugueses como pensa conciliar a assinatura do acordo de Paris, onde se prevê uma estratégia política de combate às alterações climáticas e a autorização de petróleo ao largo de Aljezur”.

“O Movimento Algarve Livre de Petróleo associa-se a esta iniciativa em Vila do Bispo para denunciar publicamente o comportamento dúplice do senhor primeiro-ministro, que ora autoriza a prospeção de petróleo no mar de Aljezur, ora defende o acordo de Paris, querendo fazer passar por verdade aos portugueses que é possível conciliar estas duas opções políticas de sentido contrário”, critica o movimento anti-petróleo.

O MALP informa ainda que estará na última semana de agosto junto da campanha eleitoral do PS para as próximas eleições autárquicas, em protesto, “a exigir o fim imediato da autorização da prospeção de petróleo concedida ao consórcio Eni-Galp nas regiões do Algarve e do Alentejo”.

JA