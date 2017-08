Ativistas ‘desenham’ mensagem na praia contra o petróleo

Connect on Linked in

Cerca de mil pessoas de 40 países diferentes formaram, no passado sábado, uma enorme “mensagem humana” na praia de Odeceixe, concelho de Aljezur, para impedir a exploração de petróleo na costa portuguesa. Os participantes criaram a imagem de um golfinho na areia com a mensagem “Não ao Furo! Sim ao Futuro”.

“À medida que as empresas petrolíferas pressionam para iniciar a exploração de petróleo em abril de 2018, juntámo-nos para honrar a água como fonte de vida, a água como sagrada, a vida como sagrada, e a necessidade de defender o que é sagrado”, referiram os promotores da iniciativa.

A “desenho” foi produzido por John Quigley, um defensor ambiental norte-americano, conhecido em todo o mundo pelo seu ativismo de arte aérea.

No seu discurso, Laurinda Seabra, à frente da Associação de Surf e Atividades Marinhas do Algarve (ASMAA), afirmou: “Entre abril e junho de 2018, a Galp e a ENI ameaçam com a pesquisa e exploração de petróleo na costa portuguesa. A partir desta praia, conseguiríamos ver as plataformas petrolíferas. Aquilo que hoje fazemos é dedicado à proteção dos nossos oceanos, das nossas praias, das nossas terras e do nosso planeta”.

JA