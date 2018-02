Antigos fatos de carnaval estão em exposição em Vila do Bispo

Connect on Linked in

Fatos utilizados por um grupo de amigos mascarados nos desfiles de carnaval de Sagres, entre os anos 2012 e 2017, podem ser observados numa exposição que está patente, no centro cultural de Vila do Bispo, até ao próximo dia 15 de fevereiro.

A mostra – intitulada “Malta VB” – é composta por diversos trajes, como Super Mário, Garrafas de Cerveja, Os Minions, Toy Story, Lego e Pokémon, e os fatos são acompanhados de fotografias dos respetivos desfiles.

“Os fatos são elaborados à mão com um vasto leque de materiais, desde esponja, arame, cartão, tecidos, tintas e colas. A construção dos mesmos tem a duração de cerca de dois meses de trabalho e, no final, são apresentados no desfile de carnaval de Sagres”, explicam os promotores da exposição, que é organizada por um grupo de amigos de Vila do Bispo (Malta VB), com o apoio da câmara municipal.

Este grupo de amigos decidiu, há alguns anos, começar a costurar os seus próprios trajes para depois participar no carnaval de Sagres e, assim, “incentivar os mais jovens a participar na promoção e dinamização das tradições carnavalescas no concelho”.

