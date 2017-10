Amaro Antunes parte para a Polónia com a conquista do Ranking Ciclista do Ano

Connect on Linked in

O vila-realense Amaro Antunes (W52-FC Porto), que assinou um contrato de dois anos com a equipa continental profissional polaca CCC Sprandi Polkowice, despede-se do pelotão português com a vitória no Ranking Ciclista do Ano na época de 2017.

O Festival de Pista de Tavira foi a última corrida a atribuir pontos, mas nada mudou no topo da tabela, que mede a regularidade ao longo da época nacional.

Amaro Antunes fechou a temporada na frente, com 1297 pontos, mais 35 do que o segundo classificado, Vicente García de Mateos (Louletano-Hospital de Loulé). O terceiro melhor foi o italiano Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira), com 1093 pontos.

O Ranking Ciclista do Ano reflete o desempenho das equipas nacionais ao longo da época desportiva de 2017, destacando-se a presença de todas as equipas continentais lusas no top 10 individual.

Coletivamente, a W52-FC Porto foi hegemónica, fechando o ano com 3502 pontos, seguindo-se o Sporting-Tavira, com 2009, e a Efapel, com 1703.

Ranking Ciclista do Ano:

1.º Amaro Antunes (W52-FC Porto), 1297 pontos

2.º Vicente García de Mateos (Louletano-Hospital de Loulé), 1262

3.º Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira), 1093

4.º Raúl Alarcón (W52-FC Porto), 1076

5.º João Benta (RP-Boavista), 660

6.º Daniel Mestre (Efapel), 639

7.º Domingos Gonçalves (RP-Boavista), 517

8.º Gustavo César Veloso (W52-FC Porto), 497

9.º Alejandro Marque (Sporting-Tavira), 446

10.º César Fonte (LA Alumínios-Metalusa BlackJack), 420

Ranking Equipa do Ano:

1.ª W52-FC Porto, 3502 pontos

2.ª Sporting-Tavira, 2009

3.ª Efapel, 1703

4.º Louletano-Hospital de Loulé, 1528

5.ª RP-Boavista, 1425

6.ª LA Alumínios-Metalusa BlackJack, 962