Alunos algarvios têm uma palavra a dizer aos deputados

Este ano, estão inscritas 16 escolas do Algarve no programa “Parlamento dos Jovens”. Esta é uma iniciativa da Assembleia da República, em parceria com o Ministério da Educação e o Instituto Português do Desporto e Juventude, que tem como principal objetivo incentivar o interesse dos jovens pela participação cívica e política.

As escolas da região que foram inscritas este ano são o Colégio Internacional de Vilamoura, a Escola Básica e Secundária de Albufeira, a Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve (Faro), a Escola Internacional do Algarve (Lagoa), a Escola Profissional Cândido Guerreiro – CIPRL (Alte, Loulé), a Escola Profissional D. Francisco Gomes de Avelar (Faro), a Escola Secundária de Loulé, a Escola Secundária de Vila Real de Santo António, a Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes (Olhão), a Escola Secundária Dr. Jorge Augusto Correia (Tavira), a Escola Secundária Drª Laura Ayres (Quarteira, Loulé), a Escola Secundária João de Deus (Faro), a Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes (Portimão), a Escola Secundária Padre António Martins de Oliveira (Lagoa), a Escola Secundária Pinheiro e Rosa (Faro) e a Escola Secundária Tomás Cabreira (Faro).

Para o ano letivo 2017/2018, no ensino secundário, é proposto que os jovens trabalhem o tema “Igualdade de Género – Um debate para [email protected]!”

Inicia-se, agora, a organização de debates nas escolas, eleição dos deputados à sessão escolar, a aprovação do projeto de recomendação sobre o tema e a eleição dos deputados da escola à sessão distrital, que se realizará entre os meses de fevereiro e março de 2018.

JA