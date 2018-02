Algfuturo discute a economia do barlavento em Portimão

Connect on Linked in

O museu de Portimão vai ser palco, no próximo sábado, a partir das 8h30, das Jornadas do Barlavento. Organizada pela associação empresarial Algfuturo, esta iniciativa vai contar com a presença do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

“Está tudo preparado para umas jornadas de sucesso para debater a economia do barlavento algarvio, abrangendo os concelhos de Aljezur, Lagoa, Monchique, Portimão, Silves e Vila do Bispo”, adianta a organização.

Em mensagem dirigida aos participantes, o presidente da Algfuturo, José Vitorino, destaca o entusiasmo e unidade com que a iniciativa foi recebida por todos os agentes públicos e privados. José Vitorino revela que a inventariação feita mostrou que “o barlavento tem muitos e bons dirigentes associativos e empresários” e que “muita iniciativa empresarial está a nascer, algumas com tecnologias de ponta a nível mundial”.

O líder da associação destaca ainda que “o programa foi organizado para abordar os problemas de fundo do Algarve a nível económico-empresarial, apresentar as riquezas e potencial da sub-região, equacionar problemas e soluções e mobilizar em cooperação as entidades oficiais e a sociedade civil”.

