Algarvios arrecadam mais três títulos na vela

Daniela Miranda (Associação Naval do Guadiana), em juniores, Guilherme Cavaco (Ginásio Clube Naval de Faro) e Beatriz Gago (CN Portimão), ambos em juvenis, são campeões nacionais

DOMINGOS VIEGAS

Daniela Miranda (Associação Naval do Guadiana) sagrou-se bicampeã nacional júnior de vela na classe Laser 4.7 (feminino), no Campeonato de Portugal de Juniores e Absoluto, disputado até ao passado fim de semana em Viana do Castelo, e em que o pódio foi ocupado por velejadoras do Algarve.

A velejadora da ANG deixou no segundo e terceiro lugares, daquela classe e escalão, as também algarvias Lúcia Neto (Grupo Naval de Olhão) e Camila Poucochinho (Clube de Vela de Lagos), respetivamente.

O Algarve conseguiu mais dois terceiros lugares em juniores, através de Bruna Carvalho (Assocação Naval do Guadiana), na classe Laser Radial (feminino), e de João Vargues (Ginásio Clube Naval de Faro), em Laser 4.7 (masculino).

Refira-se que João Vargues terminou a prova na quarta posição entre os juniores, mas “subiu” um lugar no campeonato nacional já que a terceira posição foi para o dinamarquês Johan Schubert.

As restantes classes foram dominadas por velejadores de clubes da região de Lisboa e do norte do país.

Entretanto, Guilherme Cavaco (Ginásio Clube Naval de Faro) sagrou-se campeão nacional masculino, enquanto Beatriz Gago (Clube Naval de Portimão) foi campeã nacional em femininos (terceira na geral), esta pela terceira vez consecutiva, em juvenis (classe Optimist), no Campeonato de Portugal de Juvenis disputado em Sesimbra.

Beatriz Cintra (Clube Naval de Portimão) foi segunda classificada entre as raparigas (sexto lugar na geral) e Vladislav Bedlinskyy (Associação Naval do Guadiana) alcançou a terceira posição entre os rapazes (quarto na geral).