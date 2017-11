Algarvias trazem título de campeãs do mundo de pesca desportiva para Portugal

Connect on Linked in

As quatro atletas algarvias que conquistaram, no passado dia 10, na África do Sul, o título de campeãs do mundo de pesca desportiva, na categoria surfcasting, já chegaram à região.

Amália Valente, Ana Cátia Diogo, Natacha Seromenho e Vera Cordeiro, que juntamente com Zélia Afonso e Leontina Jacinto, conquistaram o título mundial de seniores, terminaram a competição, realizada em Langebaan (África do Sul), com 12 pontos, à frente da Croácia e Holanda (ambas com 10 pontos).

Natasha Seromenho (GDR Olhos de Água) foi a atleta portuguesa que ficou melhor posicionada na classificação final, com 46 pontos, que lhe garantiu o quarto lugar a nível individual. Logo a seguir ficou Ana Cátia Diogo (ADP Manta Rota), na sexta posição, com 55 pontos, e Zélia Afonso (Casa do Benfica do Porto), sétima, com mais um ponto. Leontina Jacinto (CAP Grândola) terminou no 14º posto, com 87 pontos, e mais abaixo na classificação ficaram Vera Cordeiro (SC Escanchinas de Almancil) e Amália Valente (CAP Faro).

Esta foi a primeira vez que a equipa portuguesa venceu esta competição na categoria de surfcasting.

JA