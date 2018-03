Algarve Youth Cup reúne 3000 jovens futebolistas em Vila Real de Santo António

Print This Post

Vila Real de Santo António recebe, entre os dias 25 e 31 de março, a segunda edição do Algarve Youth Cup, torneio mundial de futebol infantil que reunirá no Algarve mais de 140 equipas e 3000 participantes com idades entre os 7 e os 12 anos.

A prova contará com a representação de jovens de quase duas dezenas de países, estando confirmada a presença de grandes clubes nacionais e internacionais, que irão disputar perto de meio milhar de jogos, divididos por sete escalões (um de futebol 5, cinco de futebol 7 e um de futebol 11).

O evento é organizado em parceria com a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e a VRSA SGU e decorre no Complexo Desportivo Municipal, sendo esperada a presença de milhares de atletas, equipas e familiares durante a semana da Páscoa.

Na lista de emblemas portugueses participantes encontram-se nomes como o Benfica, Porto, Vitória Sport Clube e GD Estoril Praia.

Já na cena internacional, os holofotes estarão centrados em equipas como o Sevilha, Málaga e Atlético Madrid (Espanha), o Dínamo Zagreb (Croácia), a Juventus (Itália), o Paris Saint Germain (França), o Feyenoord (Holanda), o Burnley FC (Inglaterra), entre outras formações.

A cerimónia de abertura está marcada para o dia 26 de março, às 18h30, no Complexo Desportivo de VRSA, e promete um mega-espetáculo repleto de som, luz e cor que dará o pontapé de saída para uma semana de convívio e desporto ao mais alto nível.

«No contexto do Algarve, este é seguramente um dos eventos com maior número de participantes envolvidos e com maior repercussão em termos económicos, sendo esperado um retorno de perto de um milhão de euros», afirma Conceição Cabrita, presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.

«Pelo segundo ano consecutivo, voltamos a reunir, em VRSA, um cartaz internacional, provando que este torneio de dimensão mundial é uma aposta ganha», nota Nuno Silva, co-responsável pela organização do Algarve Youth Cup.

«Vamos juntar, numa só semana, os melhores jogadores da atualidade dos diferentes escalões do futebol jovem nacional e internacional, estando criadas todas as condições para grandes momentos futebolísticos», refere João Morais, co-organizador.

Os jogos terão início no dia 26 de março e prolongam-se até ao dia 31, com a realização das finais de todos os escalões. A cerimónia de entrega de prémios será realizada após a final de cada escalão.