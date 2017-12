Algarve vai ter uma nova rota para Itália

Connect on Linked in

A partir do dia 1 de junho de 2018, o Algarve irá oferecer mais uma rota aérea com destino a Itália. Através de uma operação da companhia Easyjet, as cidades de Faro e Milão passarão, durante o verão, a estar ligadas diretamente, com dois voos semanais (à segunda e sexta-feira) efetuados a bordo de um A319.

Depois da rota Faro-Verona, anunciada no passado mês de outubro, esta nova ligação ao mercado italiano representa um novo estímulo para o turismo da região. De recordar que este mercado tem uma relevância estratégica para o Algarve dada a tendência de crescimento dos indicadores turísticos registados recentemente, não só em termos de visitantes mas também ao nível do turismo residencial. Em 2016 verificou-se um total de aproximadamente de 108 mil dormidas de turistas italianos no Algarve.

Esta nova rota estará disponível até ao final de outubro e os voos já estão à venda no site da companhia.