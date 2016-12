Procura de estrangeiros dispara devido à insegurança lá fora

Connect on Linked in

O Jornal do Algarve sabe que a maioria dos operadores turísticos estão a aconselhar os clientes a fazer reservas com muita antecedência para a região, algo que não se via há muitos anos. O motivo, dizem, é “uma procura muito grande por locais que garantam uma maior segurança a todos os turistas”. E o Algarve surge à cabeça como um desses destinos

Tudo aponta para que 2016 seja “o ano mais forte do turismo algarvio”, como já realçou a Região de Turismo do Algarve. Mas 2017 não deverá ficar atrás e poderá até bater todos os recordes.

“Turistas alemães, franceses, ingleses, entre outros, estão a efetuar reservas com muita antecedência para as férias do próximo verão no Algarve”, revelou ao JA a agência de viagens Interpass, sugerindo aos seus clientes que “efetuem antecipadamente” as suas reservas, sob o risco de não terem lugar num dos hotéis da região na próxima época alta.

O JA sabe que as companhias aéreas também estão a antecipar o aumento do fluxo turístico em 2017, programando desde já um crescimento do número de voos e aconselhando igualmente os clientes a fazer reservas com “a máxima antecedência possível”…

Nuno Couto | Jornal do Algarve