Algarve recebeu 163 milhões de turistas em dez anos

Nunca o Algarve recebeu tantos turistas como agora. O verão ainda está à porta, mas já é quase certo que a região vai continuar a bater recordes. A fasquia em 2017 é tentar alcançar os 19 milhões de turistas, depois de no ano passado ter recebido 18,1 milhões, um número muito acima do registado há 10 anos, quando rondava os 14 milhões. O JA fez as contas e apurou que, ao todo, só nos últimos 10 anos, mais de 163 milhões de turistas passaram pelo Algarve…! Impressionante para um país com menos de 10 milhões de habitantes e para uma região com cerca de 450 mil…

O Jornal do Algarve fez as contas, com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), e concluiu que, nos últimos 10 anos, mais de 163 milhões de turistas passaram pela região, a maioria proveniente do Reino Unido, mas também cada vez mais alemães, franceses, espanhóis e, claro, portugueses. Só para ter uma ideia, no mesmo período, passaram menos de 40 milhões de turistas por Lisboa, o que diz bem do peso do turismo algarvio para a economia nacional.

Segundo os dados do INE, desde 2004, ano em que se realizou em Portugal o campeonato da Europa de futebol, até 2016 registou-se sempre um aumento do número de turistas no Algarve, com exceção dos anos de 2008 e 2009, que coincidiram com o início da crise.

No ano passado, o número de turistas que pernoitaram no Algarve foi de 18,1 milhões, marca nunca antes alcançada por nenhum destino turístico nacional. O Algarve alcançou o primeiro lugar em Portugal não apenas em relação às dormidas de estrangeiros (14,2 milhões), como também de residentes (3,9 milhões).

Já em 2004, o número de dormidas foi de 13,2 milhões (menos 4,9 milhões em relação a 2016)…

Nuno Couto | Jornal do Algarve