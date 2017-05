“Algarve Cluster Multiusos” vai abrir novas janelas de oportunidade

Connect on Linked in

O “Algarve Cluster Multiusos” é o projeto de maior envergadura que o grupo da Garvetur está a desenvolver. O administrador Reinaldo Teixeira explicou ao JA que o projeto vai ocupar perto de 60 hectares na zona sul da área industrial de Loulé, entre o nó da Via do Infante.

O complexo multiusos vai ter espaço para áreas como o turismo náutico e de negócios, um centro de congressos, saúde, um parque temático, um centro de inovação, investigação e novas tecnologias ligadas à indústria não poluente e um centro de venda e distribuição de produtos regionais.

O grupo prevê um investimento superior a 300 milhões de euros e a criação de 2.000 postos de trabalho diretos e indiretos.

Refira-se que o “Algarve Cluster Multiusos” já foi oficialmente reconhecido pelo Governo como investimento de interesse regional, de acordo com o despacho publicado no Diário da República de 17 de maio de 2016.

“Tem a particularidade de ser promovido por investidores algarvios através da empresa Enolainvest, sendo que a rentabilidade do conjunto dos parques, no primeiro ano, prevê-se superior a 40 milhões de euros”, revela ao JA o administrador da Garvetur.

Projetos inseridos no Algarve Cluster Multiusos

Segundo este responsável, o projeto vai desenvolver um Núcleo de Desenvolvimento Económico (NDE) que “trará consistência para uma segunda frente de turismo que complemente o destino sol e praia, num investimento consolidado e que poderá abrir novas perspetivas de desenvolvimento para a região”.

Atualmente, já está em fase adiantada o plano de pormenor, mas ainda faltam concluir alguns “trâmites burocráticos” para o início da obra. A Garvetur, empresa que a par da Família Apolónia é a promotora do empreendimento, sublinha que o principal objetivo do projeto passa pela “solidificação de uma frente de turismo no interior do Algarve e pela criação de outras atividades complementares à oferta já existente da indústria do turismo”.

“Consideramos que a construção de equipamentos devidamente infraestruturados e de índole regional são hoje determinantes para a afirmação e consolidação competitiva da região e do turismo regional em termos internacionais”, salienta Reinaldo Teixeira.

Outros segmentos turísticos do projeto

Ainda de acordo com o administrador da Garvetur, o Algarve Cluster Multiusos vai ainda criar “oportunidades de negócio muito diversificadas e com alto poder de atração de investimentos”, por se tratar de um projeto de interesse regional.

“O Núcleo de Desenvolvimento Económico consagrado pelo Algarve Cluster Multiusos gerará importantes fluxos turísticos para a região ao alargar os segmentos e nichos de procura turística em torno do turismo de negócios, de lazer e bem-estar e também do turismo sénior e irá promover um maior intercâmbio cultural, quer quanto aos visitantes como relativamente às comunidades residentes, de diversas nacionalidades, por possibilitar a todos encontrar serviços diferenciados no complexo”, realça Reinaldo Teixeira, frisando que “o volume de investimento e o seu alcance diferenciador faz-nos acreditar na sua importância para a economia regional do Algarve, ao diversificar e complementar a oferta turística, mas de uma forma colaborativa entre os diversos setores que o empreendimento contempla”.

O “núcleo duro” do projeto serão os serviços de valências muito especializadas, como complemento do produto sol e mar, que irão contribuir para “uma alta rentabilização dos investimentos, e poderão intervir, de forma significativa, para a redução da sazonalidade do turismo na região”.

