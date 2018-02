Alcoutim: Câmara vai apoiar associação Cumeadas com 20 mil euros anuais

Connect on Linked in

A Câmara Municipal de Alcoutim aprovou a celebração de um protocolo de colaboração com a Cumeadas – Associação de Proprietários Florestais das Cumeadas do Baixo Guadiana, no sentido de garantir o desenvolvimento de ações de conservação e valorização do património natural, endógeno, agrícola e florestal.

Nos termos do acordo, a autarquia apoia a Cumeadas com 20 mil euros anuais, investidos em ações de silvicultura preventiva, para reduzir o risco de incêndios; ações de vigilância de incêndios e apoio ao combate (primeira intervenção, ações de rescaldo e vigilância após o rescaldo); assim como ações de sensibilização junto das populações e colaboração na organização de jornadas e eventos.

De acordo com a autarquia, “ao longo das quase duas décadas de existência, a Cumeadas tem prestado um importante apoio aos produtores florestais alcoutenejos”. Com sede na aldeia do Pereiro, a Cumeadas tem como área de intervenção todo o concelho de Alcoutim e duas freguesias do concelho de Castro Marim (Azinhal e Odeleite).

A associação tem como principal missão dinamizar o investimento sustentável, procurando “descomplicar” os projetos de desenvolvimento. A Cumeadas é hoje, também, um parceiro na defesa da floresta e dos seus recursos e na gestão e ordenamento do seu território.