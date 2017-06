Albufeira é palco do maior evento europeu de futevólei

Connect on Linked in

O maior acontecimento europeu de 2017 do futevólei começa já esta quinta-feira, dia 22, em Albufeira. Até domingo, as principais duplas europeias da modalidade vão defrontar-se na Praia dos Pescadores, em representação de 13 países.

Depois da estreia em 2016 na cidade de Schwabisch Gmund, na Alemanha, a EFVL – European Footvolley League decidiu atribuir a organização desta segunda edição da prova europeia a Albufeira, um dos locais mais tradicionais ao nível da prática da modalidade.

Assim, durante os próximos quatro dias, a Praia dos Pescadores vai acolher as seleções nacionais em representação de países como Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia, Espanha, França, Grécia, Holanda, Itália, Noruega, Portugal, Reino Unido e Suíça, as principais figuras do panorama europeu, onde se incluem os campeões europeus em título, Dume Susini/Anghjulu Plasenzotti (França) e vice-campeões europeus, Nelson Pereira/Miguel Pinheiro (Portugal).

Portugal luta por lugar no quadro principal

Para esta quinta-feira, dia 22 de junho, está agendada uma prova de qualificação com seis equipas em representação de seis países, nomeadamente Alemanha, Áustria, Espanha, França, Holanda e Portugal, que lutam por um lugar no quadro principal, num total de 11 jogos decisivos.

O dia 23 de junho será preenchido com a fase de grupos, que decorre entre as 10h00 e as 19h00, num total de 24 jogos.

No sábado, 24 de junho, o dia começa com os oitavos de final, a partir das 9h00, com as 16 equipas a medirem forças para o apuramento para os quartos-de-final. A partir das 15h00, já só com oito equipas/seleções em prova, discutem-se quatro vagas para as meias-finais.

No derradeiro e decisivo dia da prova, 25 de junho, a partir das 14h00 terão lugar as meias-finais, seguindo-se o jogo de atribuição dos terceiros e quartos lugares e o momento mais aguardado com a grande final de 2017, às 17h00, e a entrega do título de campeão europeu.

Durante o evento, destaque ainda para a participação de seis equipas femininas, que irão competir num torneio de exibição, em representação de Alemanha (2), Holanda (2), Itália e Portugal, assim como um torneio VIP, onde irão constar alguns nomes bem conhecidos do desporto nacional.

Sob a organização da Federação Nacional de Futevólei e da European Footvolley League, a iniciativa conta com o apoio da Câmara de Albufeira.

