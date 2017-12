Albufeira alerta para perigos da lagarta do pinheiro

Connect on Linked in

A Câmara Municipal de Albufeira deu início, na semana passada, a uma campanha de prevenção e controlo da lagarta do pinheiro ou processionária, que se desenvolve nos pinheiros do concelho. Esta ação, que passa pela informação e sensibilização dos munícipes, é realizada anualmente, no outono, com o objetivo de evitar a formação de ninhos.

“A lagarta do pinheiro é uma espécie com grande impacto negativo em pessoas, animais e nos próprios pinheiros, encontrando-se muito disseminada em Portugal”, alerta a autarquia, frisando que “a processionária pode originar graves problemas de saúde pública devido à ação urticante dos pelos, que produzem reações alérgicas ao nível da pele, do globo ocular e do aparelho respiratório, podendo provocar enfraquecimento e vertigens e, em situações extremas, levar à morte”.

Assim sendo, a Câmara de Albufeira avisa os munícipes que, “caso tenha pinheiros em casa ou nos arredores, deve ter alguns cuidados, dependendo da época do ano”. “De janeiro a maio, as lagartas atingem o seu desenvolvimento completo, abandonam os ninhos e dirigem-se em procissão (daí o nome de processionária) para o solo, onde se enterram para evoluir para inseto que emerge no verão, completando o seu ciclo anual”, explicam os especialistas, acrescentando que “a destruição mecânica das lagartas é, nesta altura, o método mais eficaz a usar”.

Já entre junho e setembro, aconselha-se a utilizar armadilhas iscadas para capturar os machos (borboletas), enquanto durante o período de outono, de meados de setembro a novembro, os tratamentos químicos são bastante eficazes. No inverno, de outubro a dezembro, as lagartas constroem os ninhos que, por vezes, estão a alturas inalcançáveis, sendo necessários recorrer ao uso de varas e escadas para os remover.

“Caso detete ninhos em pinheiros, estes deverão ser destruídos e não deve entrar em contacto com os mesmos. Se verificar a presença de ninhos ou de lagartas na via pública ou em escolas entre em contacto com a divisão de ambiente da Câmara Municipal de Albufeira”, recomenda a autarquia.

Para além desta campanha, a autarquia promove, desde 2013, o Projeto Chapim, que consiste na colocação de ninhos para aves em diversas zonas e estabelecimentos de ensino do concelho, com o intuito de controlar a proliferação da lagarta do pinheiro, já que os chapins alimentam-se destas lagartas.

JA