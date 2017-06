Albufeira acolhe apresentação do projeto Inova Algarve 2020

Connect on Linked in

Albufeira é um dos 16 concelhos algarvios a acolher a apresentação do projeto Inova Algarve 2020, no próximo dia 21 de junho, às 15h00, no salão nobre dos paços do concelho.

A ação de sensibilização destina-se aos empresários da região que pretendam desenvolver projetos inovadores apoiados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). Esta é uma iniciativa do NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve e da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, com o apoio da Câmara de Albufeira.

O projeto Inova Algarve 2020 visa permitir às empresas da região do Algarve avaliar o seu potencial de inovação e capacitá-las para o desenvolvimento de projetos inovadores, com vista à apresentação de candidaturas a fundos comunitários (Portugal 2020). O projeto pretende ainda reforçar a ligação das PME da região às associações empresariais, aos municípios e aos estabelecimentos de ensino superior, no desenvolvimento de atividades inovadoras, com vista à prossecução de novos bens e serviços e ao aumento da produtividade.

Do programa consta a apresentação do projeto, testemunhos dos empresários, uma oficina sobre “O que é a Inovação/ Como Inovar?”, o lançamento do BIALG – Barómetro para a Inovação do Algarve, e um debate de ideias e contributos.

