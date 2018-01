Águas do Algarve promove debate sobre a importância e os desafios da água

Connect on Linked in

A empresa Águas do Algarve adiantou esta semana que o Encontro Desafios da Água, marcado para os próximos dias 1 e 2 de março, na Herdado dos Salgados, em Albufeira, está a ter “uma elevada aceitação”, não só junto das diversas empresas do setor da nossa região, como de todo o país, “estando já muito acima daquelas que eram as nossas já muito interessantes expetativas iniciais”.

O reflexo deste interesse surge no âmbito do elevado pedido de inscrições quer para a vertente de expositores, que entretanto já estão esgotadas, quer dos próprios congressistas já inscritos.

“Estamos certos de que parte deste sucesso advêm da diversidade de abordagens que são efetuadas à temática da água, designadamente a nível da gestão de recursos hídricos, da relação água e energia, da investigação e inovação no setor, da segurança da água, da reutilização, da adaptação às alterações climáticas e da comunicação e educação ambiental”, refere a porta-voz da empresa, Teresa Fernandes.

O programa do Encontro Desafios da Águas inclui várias ações, entre as quais a exibição de uma exposição permanente de fornecedores, equipamentos, produtos, serviços e projetos da Águas do Algarve, a exibição de uma exposição com projetos escolares desenvolvidos no âmbito do Concurso Ciclo Urbano da Água, a realização de oficinas técnicas de diversas atividades relacionadas com a gestão, controlo e utilização da água, assim como sessões técnicas para apresentação de comunicações e mesas redondas com oradores convidados.

