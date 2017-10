Água para consumo humano está garantida mesmo que a seca continue

Connect on Linked in

Situação de seca está a afetar apenas a quantidade de água no solo. Barragens da região têm volume suficiente para abastecer a população mesmo que não chova no próximo ano

DOMINGOS VIEGAS

As barragens algarvias têm água em quantidade suficiente para abastecer a população mesmo que não chova no próximo ano, garantiu ao Jornal do Algarve a porta-voz e responsável de Comunicação e Educação Ambiental da empresa Águas do Algarve.

“Em 2005, devido à grande seca registada nesse ano, tivemos que tratar lamas para poder disponibilizar água para a população, mas tomámos medidas para que essa situação não se voltasse a repetir. Construímos a barragem de Odelouca e alterámos a estação elevatória de Loulé para que esta passasse a ser reversível, ou seja, para poder transferir água do sotavento para o barlavento e vice versa”, explicou Teresa Fernandes.

De acordo com aquela responsável, o Algarve “tem água em quantidade suficiente, ou seja, reservas nas barragens e nas captações subterrâneas, mesmo que não chova no próximo ano”.

Curiosamente, as duas barragens localizadas da zona do nordeste algarvio, a mais afetada pela seca, ou seja Beliche e Odeleite, são as que apresentam níveis mais altos.

“Choveu pouco, mas, felizmente, a precipitação caiu precisamente por cima das barragens. Esta situação obrigou-nos, inclusivamente, a efetuar algumas descargas nessa altura”, revelou Teresa Fernandes, frisando que o barlavento algarvio “também tem água suficiente” para consumo humano.