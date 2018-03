Aeroporto português com menos atrasos é o de Faro

Connect on Linked in

O Aeroporto de Faro é aquele onde foram registados menos atrasos durante o ano de 2017 entre os cinco do país, ultrapassando o Aeroporto Cristiano Ronaldo, no Funchal, e passando assim para o primeiro lugar a nível nacional, revela um estudo da AirHelp.

Segundo os dados divulgados pela AirHelp, durante o último ano o Aeroporto de Faro apresentou uma taxa de pontualidade de 84%, seguido do Aeroporto Cristiano Ronaldo, com 82%, e do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, com 79%. Este último também melhorou a sua prestação em relação a 2016 e o da Madeira manteve o registo do ano anterior.

No outro lado da tabela estão o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, o pior neste capítulo, com uma taxa de pontualidade de apenas 70%, ou seja, 30% dos voos partiram ou chegaram com atraso, e o Aeroporto João Paulo II, de Ponta Delgada, com uma taxa de pontualidade de 71%, ou seja, registaram-se atrasos em 29% dos voos. Refira-se que, em Portugal, o aeroporto de Lisboa é também o que tem mais tráfego.

Para elaborar esta tabela, a AirHelp, empresa criada para ajudar os consumidores a reclamar, contabilizou os voos que chegam ao destino mais de 15 minutos depois do horário previsto.

Mais cinco rotas no inverno

A Ryanair anunciou recentemente que vai criar cinco novas rotas no Aeroporto de Faro já a partir do próximo “horário de inverno”, ou seja, entre outubro deste ano e março de 2019, para Berlim, Colónia, Cork, Marselha e Milão/Bergamo.

No total, a Ryanair vai criar 14 novas rotas nos aeroportos portugueses. A companhia estima crescer 6% no nosso país e chegar aos 11 milhões de passageiros (2,6 milhões em Faro) no final deste ano.