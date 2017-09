Abertura do Mar Shopping Algarve adiada para 27 de outubro

Connect on Linked in

A inauguração do centro comercial Mar Shopping Algarve, que estava agendada para a próxima quarta-feira, 27 de setembro, foi adiada para o dia 26 de outubro devido a atrasos nas obras, acaba de revelar o Grupo IKEA, promotor do espaço, em comunicado.

A inauguração a 27 de setembro também tinha sido anunciada esta semana na edição semanal e impressa do Jornal do Algarve, depois dos responsáveis terem confirmado essa data em cima da hora do fecho da edição. Aliás, até à hora do fecho da nossa edição semanal continuava marcada a visita de pré-inauguração, para terça-feira, dia 26, destinada a jornalistas, a qual, tal como a inauguração, também acabou por ser agora cancelada.

“Esta decisão teve como principal fator o compromisso que fizemos com os algarvios de lhes apresentar um complexo diferenciador e relevante para a região. De forma a cumprirmos esse compromisso, foi necessário adiar a abertura para garantir que tudo esteja pronto para receber os nossos visitantes, assegurando a qualidade da oferta comercial e de lazer que prometemos ao Algarve”, explica Herman Gewert, diretor-geral do MAR Shopping Algarve.

O Mar Shopping Algarve, com 110 lojas, está inserido no complexo comercial IKEA Centres, localizado junto à Via do Infante (nó de Loulé e Aeroporto de Faro). Este complexo inclui ainda a loja do grupo sueco, que abriu este ano, e o Designer Outlet Algarve, cuja inauguração deverá acontecer antes do final do ano.

