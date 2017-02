2017 será o melhor ano turístico desde o virar do século

Os responsáveis do setor do turismo no Algarve acreditam que o ano de 2017 vai ser o melhor desde o virar do século, com mais turistas, dormidas e receitas. A previsão da principal associação hoteleira da região prevê mesmo que as empresas turísticas atinjam este ano, pela primeira vez, taxas de ocupação/ano próximas dos 65 por cento. É, também, o reflexo do clima de instabilidade que se vive em muitos destinos concorrentes