10 milhões de euros para desenvolver turismo no interior

O auditório do edifício da Região de Turismo do Algarve, em Faro, vai ser palco, no próximo dia 8 de fevereiro (quarta-feira), às 11h00, da uma sessão de esclarecimento sobre a “Linha de Valorização Turística do Interior” do Programa Valorizar, cujas candidaturas se encontram abertas.

Com uma dotação orçamental de 10 milhões de euros, esta linha tem como principal objetivo o apoio ao investimento a projetos e iniciativas com interesse para o turismo, que promovam “a coesão económica e social do território, enquadrando tipologias tais como a oferta de ‘Cycling & Walking’, o património e os recursos endógenos, novos serviços turísticos, a qualificação das aldeias, programas de visitação turística em destinos de interior e o desenvolvimento de calendários de eventos com potencial turístico e impacto internacional realizados no interior, entre outras”.

A participação é gratuita, mas limitada à lotação da sala e sujeita a inscrição.

As candidaturas a esta linha de apoio podem ser apresentadas até 31 de dezembro de 2017.

NC|JA