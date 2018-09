Windsurf: João Rodrigues e Steve Allen sagram-se campeões nos Mundiais de Portimão

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

O português mais olímpico de sempre dominou completamente a classe Raceboard Masters (+35 anos) e venceu todas as seis regatas disputadas em cinco dias. Australiano Steve Allen também venceu as três provas disputadas na classe Formula Windsurfing, mas teve de esperar pelo vento até ao último momento, esta quinta-feira à tarde, para poder fazer a última regata e garantir o título mundial

.

O ‘windsurfer’ português João Rodrigues, campeão do mundo absoluto da classe Raceboard, garantiu esta quinta-feira também o título de Raceboard Masters (para atletas com mais de 35 anos) no Windsurfing World Championship, que está a decorrer na Praia da Rocha, em Portimão, desde o dia 15 até dia 23 de setembro.

Ao fim de cinco dias de regatas, desde domingo, o velejador madeirense de 46 anos e atleta português mais olímpico de sempre foi absolutamente dominador e venceu todas as seis provas da sua subcategoria, a última das quais disputada já esta quinta-feira à tarde.

Depois de já este ano ter vencido o título absoluto de Raceboard, em Girona (Espanha), João Rodrigues garantiu no final das provas que não podia estar mais satisfeito com o seu desempenho.

“As regatas correram-me francamente bem, estava tudo muito bem afinado e o equipamento que eu tinha estava perfeito e tive aquela pontinha de sorte. Já sabia que ia ter estes campeonatos aqui e o outro Mundial Absoluto, em Espanha, onde também há pouco vento. Assim, este inverno estive a desenvolver e a aprimorar velas para vento fraco, precisamente para estas condições que tivemos aqui. Isso tornou-me um pouquinho mais rápido e deu uma ajuda grande”, explicou.

A completar o pódio ficaram Curro Manchon (Espanha), à frente de Juha Blinnikka (Finlândia) e Jorge Garcia Velazco (ARG), que estiveram a disputar o terceiro lugar até à última regata e terminaram exatamente com o mesmo número de pontos.

Já na categoria Formula Windsurfing, os atletas precisaram de um misto de consistência e muita paciência, porque a falta de vento estável só permitiu três regatas ao longo dos cinco dias. Depois de duas provas terem acontecido na terça-feira, a última – que viria a permitir validar o mundial da classe – aconteceu apenas a cerca de uma hora do último sinal possível, ao final da tarde desta quinta-feira.

No entanto, também nesta categoria houve um domínio absoluto, com o australiano Steve Allen a confirmar o favoritismo e a levar de vencida todas as três regatas. Alexander Cousin (França) foi segundo e Janis Preiss (Letónia) garantiu a terceira posição.

Após os primeiros cinco dias dedicados às classes Raceboard Masters e Formula Windsurfing, a partir de hoje e até domingo decorrem as regatas para a classe Formula Foil, que pela primeira vez terá um campeonato do Mundo. Esta classe poderá tornar-se olímpica nos Jogos de Paris de 2024.

A organização dos Campeonatos do Mundo de Windsurf de Portimão pertence ao Clube Naval de Portimão, em parceria com a Câmara Municipal de Portimão. O evento conta ainda com o apoio da Federação Portuguesa de Vela.