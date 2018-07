VRSA: Socialistas explicam voto contra alteração de nome de rua

Connect on Linked in

O PS, cujos vereadores votaram contra a alteração do nome da Avenida Sebastião Ramires, ligado ao regime fascista, para Avenida das Operárias Conserveiras, chumbando assim a proposta da CDU, considerou que “o concelho de Vila Real de Santo António, tem hoje, infelizmente, muito mais com que se preocupar, do que com uma polémica sobre o regime salazarista e, ou, as suas figuras”.

Recorde-se que o PSD absteve-se e a proposta contou apenas com o voto a favor do vereador da CDU. Os dois votos contra do PS, que chumbaram a proposta, indignaram os comunistas vila-realenses.

Os socialistas, liderados por Célia Paz, dizem que “respeitam e não comentam a opinião da CDU” e defendem que “a história é uma realidade incontornável, gostemos ou não, não a podemos apagar ou ignorar, e a verdade é que o salazarismo existiu, assim como é verdade que o povo português unido virou a maior página da democracia da nossa história”.

Numa nota enviada ao Jornal do Algarve, o PS aproveitou, ainda, para explicar que está centrado “na constituição de uma alternativa forte” que “possa acabar de vez com esta festa autárquica, que colocou o município em falência, tal como a venda e arrendamento do espaço público para estacionamento e não recebe o que lhe é devido, que destrói o serviço de recolha de lixo para comprar o serviço a uma empresa que tem provado não ter capacidade de resposta e deixa lixeiras a céu aberto, que quer privatizar as águas num momento em que todos os municípios que o fizeram já reconheceram o falhanço e os graves prejuízos para as populações”.

