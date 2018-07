Vila do Bispo volta a receber trabalhos arqueológicos

Connect on Linked in

O sítio de Vale Boi, no concelho de Vila do Bispo, foi descoberto há 20 anos. Os trabalhos arqueológicos já permitiram exumar milhares de ossos de animais – desde veados, cavalos, javalis e coelhos, até leões, lobos, raposas e linces. Até ao final do mês, uma escola internacional de arqueologia está no local para identificar mais vestígios das primeiras comunidades humanas no Algarve

O sítio arqueológico de Vale Boi, localizado perto da EN 125, entre Lagos e Vila do Bispo, está a receber, ao longo do mês de julho, a primeira campanha “Portugal Vale Boi Scholarship”, onde os alunos do Institute for Field Research (IFR), uma escola internacional de arqueologia de campo, estão a desenvolver trabalhos integrados no projeto de investigação da Universidade do Algarve deste sítio arqueológico.

Considerado a maior e mais antiga jazida paleolítica conhecida no sul peninsular, este sítio arqueológico foi descoberto em 1998. A exploração deste local já permitiu identificar incríveis vestígios que comprovam uma ocupação humana que remonta há pelo menos 33 mil anos…!

Situada a leste da ribeira de Vale Boi (concelho de Vila do Bispo), em frente da pequena localidade com o mesmo nome, a jazida paleolítica localiza-se a cerca de dois quilómetros da atual linha de costa e os vestígios arqueológicos apresentam uma dispersão superior a 10 mil metros quadrados…

Nuno Couto|Jornal do Algarve

