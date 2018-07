Vice-campeão mundial Diogo Marreiros recebido na Câmara de Lagos

Connect on Linked in

O excelente resultado alcançado por Diogo Marreiros, atleta do Roller Lagos Clube de Patinagem, no campeonato do mundo de patinagem de velocidade, que decorreu entre 1 e 8 de julho, na Holanda, valeu-lhe um voto de congratulação e louvor do executivo municipal de Lagos.

O atleta lacobrigense conquistou a medalha de prata no escalão sénior na prova de estrada de 10 quilómetros por pontos, sagrando-se assim vice-campeão mundial desta modalidade e disciplina, um feito histórico na patinagem de velocidade em Portugal.

Com esta distinção, a autarquia pretendeu “reconhecer o esforço e o mérito desportivo não apenas do atleta, como dos dirigentes do clube, treinador, equipa técnica, familiares e demais entidades que apoiam o trabalho deste jovem e contribuíram para que o mesmo conseguisse esta notável classificação individual”.

JA

