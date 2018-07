Vem aí o 24.º Festival de Folclore do Azinhal

Connect on Linked in

A aldeia do Azinhal (Castro Marim), conhecida pelas rendilheiras da renda a bilros, vai ser palco, no dia 21 de julho, a partir das 21h30, da 24.ª edição do seu festival de folclore, iniciativa que valoriza e promove o folclore, intrinsecamente ligado à história e tradição da região.

Estarão em palco o Rancho Folclórico “Flores da Primavera” (Caldas da Rainha), Escola de Acordeão de Castro Marim, Associação de Acordeonistas do Algarve “Mito Algarvio”, “Coros y Danzas Virgen Del Rosario de Alhama de Múrcia (Espanha), Associação Regional Francisco Salzillo (Espanha), Rancho Folclórico do Azinhal (Castro Marim).

O evento promete uma manifestação de riqueza cultural única, refletida nas danças, cantares e instrumentos musicais, trajes e adereços, num genuíno reflexo de usos, costumes e as tradições das suas regiões.

A organização é da Casa do Povo e do Rancho Folclórico do Azinhal e conta, uma vez mais, com os apoios da Câmara Municipal de Castro Marim e da Junta de Freguesia do Azinhal.

