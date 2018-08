Vaivém do Oceanário de Lisboa já chegou a Aljezur

Até ao próximo sábado, dia 4 de agosto, o Vaivém Oceanário vai estar em Aljezur, na praia Monte Clérigo. O projeto de educação ambiental em movimento do Oceanário de Lisboa convida todos “a compreenderem como o oceano nos influencia, o nosso impacto no oceano e qual é o nosso papel na sua conservação, através de atividades lúdico-pedagógicas gratuitas”.

O Vaivém tem como objetivo “envolver de forma ativa todos os que o visitam, para que se tornem agentes de mudança e que contribuam para a conservação do oceano e da biodiversidade marinha”, salientam os responsáveis.

Com esta ação no concelho de Aljezur, o projeto em movimento do Oceanário de Lisboa também pretende alertar para uma das maiores ameaças atuais ao oceano, que é o plástico. “Todos estão convidados a juntar-se ao movimento e a compreender como contribuir para a conservação do oceano, através da alteração dos comportamentos”, referem os promotores da iniciativa, que vão dar conselhos práticos para as pessoas mudarem a sua relação com o plástico no dia a dia.

O Vaivém Oceanário viaja por Portugal desde 2005 e já visitou mais de 209 municípios de todos os distritos do país, incluindo regiões autónomas, levando a missão do Oceanário de Lisboa a mais de 249 mil participantes.

O horário das visitas na praia Monte Clérigo estende-se entre as 10h00 e as 13h00, e das 14h30 às 17h30.

NC|JA

